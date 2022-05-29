Хватит ли Роскосмосу денег на ядерный буксир "Зевс"

Напомним, что ранее Рогозин рассказал, что раз большая часть денег Банка России арестована за рубежом, то “Роскосмосу” в данный момент не хватает денежных средств на проведение работ по важным проектам, включая создание перспективной новой пилотируемой системы и ядерного буксира «Зевс».

К счастью, по словам главы “Роскосмоса”, эти средства можно “напечатать”, “Если "Роскосмос" получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ”, – заявлял ранее Рогозин