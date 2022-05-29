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Хватит ли Роскосмосу денег на ядерный буксир "Зевс"Ну, на пару лет вперед точно
Дмитрий Рогозин в соцсети “Вконтакте” объяснил свои слова о нехватке средств на проведение работ по “важным проектам”, где помимо всего упоминался ядерный буксир “Зевс”. По его словам, денежных средств для работы над буксиром хватит до 2024 года.
Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над "Зевсом" нам хватает, потому "экспертам" истерить не стоит.
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Напомним, что ранее Рогозин рассказал, что раз большая часть денег Банка России арестована за рубежом, то “Роскосмосу” в данный момент не хватает денежных средств на проведение работ по важным проектам, включая создание перспективной новой пилотируемой системы и ядерного буксира «Зевс».
К счастью, по словам главы “Роскосмоса”, эти средства можно “напечатать”, “Если "Роскосмос" получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ”, – заявлял ранее Рогозин