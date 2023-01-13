Хватит ли у России отечественных самолётов МС-21 для отказа от Boeing и Airbus

По мнению Гусарова, чтобы полностью уйти от использования «иномарок» понадобится не менее 10 лет и порядка 600-700 МС-21. Эксперт отметил, что до 2030 года контракты на поставку этих самолётов касаются только «Аэрофлота».

В связи с этим поставки МС-21 будут осуществляться по мере наращивания производства. Мощности Иркутского авиационного завода наращиваются для серийного производства авиалайнера. И чтобы увеличить выпуск самолётов, будут расширены механическое, агрегатно-сборочное и другие производства.