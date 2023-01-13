Хватит ли у России отечественных самолётов МС-21 для отказа от Boeing и Airbus

Хватит ли у России отечественных самолётов МС-21 для отказа от Boeing и AirbusРассказал эксперт
Роман Гусаров: чтобы полностью уйти от Boeing и Airbus, нужно 600-700 отечественных самолётов МС-21. Глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров назвал количество отечественных пассажирских самолётов МС-21 для полного отказа от импортных Boeing и Airbus.
Фото: Yablor.ru
По мнению Гусарова, чтобы полностью уйти от использования «иномарок» понадобится не менее 10 лет и порядка 600-700 МС-21. Эксперт отметил, что до 2030 года контракты на поставку этих самолётов касаются только «Аэрофлота».
В связи с этим поставки МС-21 будут осуществляться по мере наращивания производства. Мощности Иркутского авиационного завода наращиваются для серийного производства авиалайнера. И чтобы увеличить выпуск самолётов, будут расширены механическое, агрегатно-сборочное и другие производства.
Дело в том, что нужно примерно 600-700 таких самолетов, как МС-21, чтобы отказаться от «иномарок». До 2030 года законтрактованы все МС-21 только для «Аэрофлота». Но нужно и другим компаниям подключаться. Так что, по моим прогнозам, еще следующие 10 лет мы будем летать на «иномарках», замещая их отечественными самолетами по мере развертывания производства.