«Хватит одного советского…»: Taboola будет размещать рекламу у Apple

Опубликовано 17 июля 2024, 19:07
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«Хватит одного советского…»: Taboola будет размещать рекламу у AppleКомпания известна своей кликбейт-рекламой
Apple заключила партнерство с Taboola, известным поставщиком нативной рекламы, в особенности «той самой» — кликбейтной, для размещения рекламных объявлений в своих приложениях News и Stocks, сообщает Axios.
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Это сотрудничество позволит Taboola размещать рекламу в лентах Apple News и рядом с избранными статьями издателей в США, Великобритании, Австралии и Канаде.
Taboola также будет предлагать «родную» рекламу, разработанную так, чтобы «органично сочетаться с окружающим контентом». Эти объявления подбираются таким образом, чтобы «сохранить целостность пользовательского опыта в приложениях Apple».
Гендиректор Taboola Адам Синголда подчеркнул, что Apple «строго контролирует типы отображаемой рекламы», обеспечивая их соответствие «определенным стандартам» и «этике бренда» Apple.