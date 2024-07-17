«Хватит одного советского…»: Taboola будет размещать рекламу у Apple

Это сотрудничество позволит Taboola размещать рекламу в лентах Apple News и рядом с избранными статьями издателей в США, Великобритании, Австралии и Канаде.

Taboola также будет предлагать «родную» рекламу, разработанную так, чтобы «органично сочетаться с окружающим контентом». Эти объявления подбираются таким образом, чтобы «сохранить целостность пользовательского опыта в приложениях Apple».

Гендиректор Taboola Адам Синголда подчеркнул, что Apple «строго контролирует типы отображаемой рекламы», обеспечивая их соответствие «определенным стандартам» и «этике бренда» Apple.