"Хватит одной спички": в Швеции построят серверную из дерева

Технические характеристики и сроки реализации проекта не сообщаются. В целом кампус в Фалуне, запущенный в 2018 году и состоящий в настоящее время из одного здания, предложит до 80 МВт и 35 000 кв. м, когда будет завершен.

EcoDataCenter построит новый центр из дерева: каркас, внутренние стены и потолок будут выполнены из многослойной древесины и клееного бруса. Тепло из центра обработки данных будет подаваться в систему централизованного теплоснабжения муниципалитета Фалуна.

“Новый центр обработки данных поможет большему числу шведских и международных компаний снизить "углеродный след" их услуг центров обработки данных”, - сказал Дан Андерссон, генеральный директор EcoDataCenter.