«Хватка» Apple в Европе стала слабее, но доходам компании это не угроза

Европейские пользователи iPhone и iPad теперь могут получать доступ и загружать приложения из других магазинов, помимо App Store. Для обеспечения безопасности загруженных приложений Apple внедрила процесс «нотариального заверения». Разработчики теперь могут предлагать альтернативные системы оплаты в своих приложениях, минуя систему покупки в приложении Apple и ее 30-процентную комиссию. Для разработчиков, которые работают с App Store, Apple снизила комиссию до 17% для большинства транзакций. Еще более низкие ставки доступны для небольших разработчиков и подписчиков.

Вот в чём загвоздка. Apple вводит новый сбор в размере 0,50 евро за установку/переустановку приложения, независимо от источника загрузки. Этот сбор призван компенсировать потенциальные потери дохода от снижения комиссионных.

Интересно, что Apple всё еще отдает приоритет своей прибыльной модели доходов от сервисов. Открывая экосистему, они создают новые потоки доходов, чтобы компенсировать потенциальные потери. Плата за базовые технологии может стать бременем для разработчиков, особенно для тех, кто опирается на крупные базы пользователей из ЕС.

В краткосрочной перспективе доминирование Apple в сфере высокодоходных услуг, скорее всего, сохранится. Разработчикам, возможно, будет проще и дешевле придерживаться экосистемы Apple.

Apple приспосабливается к давлению со стороны регулирующих органов, сохраняя при этом свои доходы от услуг. Конкурентная среда меняется, но Apple занимает «стратегически выгодную позицию», чтобы сохранить контроль, пишут эксперты.