Хьюстон, у вас проблемы: взрыв и сильный пожар на химическом заводе города

Хьюстон, у вас проблемы: взрыв и сильный пожар на химическом заводе городаНасколько все серьезно
Взрыв на химическом заводе в городе Шеперд, штат Техас, к северу от Хьюстона, привел к сильному пожару, что заставило Управление по чрезвычайным ситуациям округа издать приказ о необходимости укрыться в убежище.
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Первоначально радиус действия приказа составлял 8 км, позднее он был изменен на радиус 1,6 км. Вскоре распоряжения о предоставлении убежища были отменены, но жителей призывают сохранять бдительность в отношении своего здоровья.
Управление по чрезвычайным ситуациям округа Полк рекомендовало жителям временно отключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в домах и на предприятиях. Хотя воздействие химического вещества в воздухе неизвестно, на видеозаписях в социальных сетях видно, что от места аварии тянется темный шлейф дыма.
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