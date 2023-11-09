Хьюстон, у вас проблемы: взрыв и сильный пожар на химическом заводе города

Первоначально радиус действия приказа составлял 8 км, позднее он был изменен на радиус 1,6 км. Вскоре распоряжения о предоставлении убежища были отменены, но жителей призывают сохранять бдительность в отношении своего здоровья.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Полк рекомендовало жителям временно отключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в домах и на предприятиях. Хотя воздействие химического вещества в воздухе неизвестно, на видеозаписях в социальных сетях видно, что от места аварии тянется темный шлейф дыма.

Завод Sound Resource Solutions специализируется на производстве нефтепродуктов и выпускает легковоспламеняющиеся химические вещества, в том числе ацетон и ксилол.