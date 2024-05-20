Kia, Nissan и др. передавали полиции геолокацию автомобилей без ордера

Сенаторы Рон Уайден и Эд Марки призвали Федеральную торговую комиссию США провести расследование. В своем письме они заявили: «автопроизводители не только держат потребителей в неведении относительно своей реальной практики, но и многие компании вводят потребителей в заблуждение на протяжении более десяти лет, не соблюдая добровольные принципы конфиденциальности, принятые в отрасли».

Десять лет назад эти автопроизводители согласились с Принципами защиты частной жизни потребителей — добровольным кодексом страны, предусматривающим, что данные будут передаваться только по ордеру или решению суда.