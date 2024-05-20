Kia, Nissan и др. передавали полиции геолокацию автомобилей без ордера

Опубликовано 20 мая 2024, 03:45
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Kia, Nissan и др. передавали полиции геолокацию автомобилей без ордераКак и BMW, Mazda, Mercedes-Benz
Стало известно, что восемь автопроизводителей предоставляют полиции США данные о местонахождении автомобилей без судебных ордеров. Эти компании — BMW, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Toyota и Volkswagen — заявили сенаторам, что выполняют запросы полиции в определенных ситуациях, что вызвало беспокойство даже у ряда чиновников.
Сенаторы Рон Уайден и Эд Марки призвали Федеральную торговую комиссию США провести расследование. В своем письме они заявили: «автопроизводители не только держат потребителей в неведении относительно своей реальной практики, но и многие компании вводят потребителей в заблуждение на протяжении более десяти лет, не соблюдая добровольные принципы конфиденциальности, принятые в отрасли».
Десять лет назад эти автопроизводители согласились с Принципами защиты частной жизни потребителей — добровольным кодексом страны, предусматривающим, что данные будут передаваться только по ордеру или решению суда.