Кибератака замедлила разработку вакцин и лекарств

Крупнейшими целями кибератаки были две американские компании — IQVIA (помогает управлять разработкой вакцины от коронавируса) и Bristol Myers Squibb (лидер альянса по разработке быстрых тестов на COVID-19).

Обе компании рассказали, что им удалось снизить вред от атаки, благодаря резервному копированию данных. Пока неясно, кто стоит за хакерскими атаками. Вредонос, от которого пострадали компании, был вымогательским, но eResearchTechnology не сообщает, платил ли кто-то злоумышленникам выкуп.

Пока неясно, повредила ли кибаратака каким-либо клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.