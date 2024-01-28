Кибербезопасность назвали обязательным условием для учителей в наше время

Почему кибербезопасность важна для учителей

Учителя играют важнейшую роль в обучении школьников, что касается и кибербезопасности с формированием у детей привычки безопасного поведения в Интернете. Обучая учеников выявлять и избегать онлайн-угроз, учителя могут помочь защитить их личную информацию и собственные школьные сети.

Что нужно знать педагогам

Учителя должны быть знакомы с основами кибербезопасности, включая идентификацию угроз, их обнаружение, реагирование на инциденты и восстановление. Они также должны знать о последних кибератаках, направленных на школы, и о том, как защитить своих учеников от этих угроз.

Как внедрить кибербезопасность в образование

Существует множество способов интеграции кибербезопасности в учебный процесс. Они могут: