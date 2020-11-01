Киберкомандование США нашло восемь вредоносных программ российских хакеров

Шесть из восьми образцов вредоносного ПО относятся к программе ComRAT, используемой хакерской группировкой Turla, а остальные два — к программе Zebrocy, используемой APT28 или Fancy Bear.

Инструменты ComRAT, например, применяются в атаках уже более десяти лет. Программа помогла взломать системы министерства иностранных дел и парламента. Жертвы хакерских атак находились и в Восточной Европе, и в Центральной Азии. Со временем хакерские группировки улучшают своё ПО, делая его более незаметным.

Киберкомандование США опубликовало данные о вредоносах в Хэллоуин, поскольку у специалистов есть традиция раскрывать схемы преступников в различные праздники. Так они преподносят хакерам своеобразный подарок.