Кибермошенники чаще атакуют женщин и темнокожих

Опрос показал, что женщины чаще сталкиваются с текстовыми сообщениями, содержащими вредоносные ссылки. Это происходило с 79% женщин и 73% мужчин. Почти половина женщин (46%) заявили, что их учётные записи в соцсетях были взломаны. Такое происходило у 37% мужчин.

Диспропорция есть и если брать представителей разных рас. Сообщается, что аккаунты темнокожих и вообще не белых людей в социальных сетях атакуют чаще — 45% против 40%. Кроме того, у них чаще, чем у белых, крадут личные данные (21% по сравнению с 15%).

Помимо этого, на вероятность стать жертвой атаки влияет и возраст. Чем старше, тем вероятность выше.