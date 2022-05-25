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КиберМосква: на городском кладбище установили первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник

Сделанный менее, чем за месяц
Как сообщает “RB” со ссылкой на авторов работы, на Ваганьковском кладбище в Москве установили памятник, полностью напечатанный на 3D-принтере. Высотой он почти 2 метра, а весит 2 тонны.
КиберМосква: на городском кладбище установили первый в мире напечатанный на 3D-принтере памятник

Стоимость такой замены классическому граниту - 300 тыс рублей. Монумент визуально выглядит как конструкция из бетона, весит 2 тонны, в ширину он 3 метра, а в высоту 180 см. По словам авторов работы, это первый в мире памятник, сделанный по такой технологии.

Александр Жданов, автор монумента, заявил, что установил его в память о своем дедушке Кайе Арнольде. Жданов отметил, что памятник передает смелость дедушки, его характер и творческий путь.

Памятник выполнен по технологии печатания домов, отметил генеральный директор 3D4Art Роман Павленко. Его изготовили менее, чем за месяц, однако процесс его создания, начиная от идеи, занял около полугода.

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