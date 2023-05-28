Киберпанк уже здесь: россияне одобрили замену курьеров роботами-доставщиками

Большинство россиян (более 70%) верят, что в скором будущем роботы будут доставлять заказы прямо домой. Тем не менее, только 7% из них считают, что роботы смогут полностью заменить живых курьеров. Вместо этого около 64% предпочитают гибридный вариант, когда доставку осуществляют и роботы, и люди. Эти результаты получены в ходе исследования, в котором приняли участие 1002 человека.

Около 60% опрошенных ожидают, что в будущем прямое взаимодействие с курьерами будет снижаться. Опрошенные считают, что такие взаимодействия будут постепенно уменьшаться и, в конечном итоге, заказчик и курьер вообще не будут контактировать. Россияне также ожидают внедрения новых функций, таких как возможность получить одну доставку с разных магазинов и сайтов, сдавать вторсырье курьеру и получать за это бонусы, а также контролировать процесс сборки овощей и фруктов онлайн в реальном времени.

Оказалось, что 46% граждан России регулярно (хотя бы раз в неделю) пользуются онлайн-доставкой продуктов. Более трёх четвертей опрошенных начали пользоваться такими сервисами около трёх лет назад. Например, ритейлер «ВкусВилл» сообщил, что их сеть ежедневно получает около 300 тысяч заказов.

Исследование показывает, что для многих доставка продуктов на дом уже стала привычкой. Почти половина опрошенных (43%) утверждает, что сейчас они заказывают продукты онлайн чаще, чем в начале использования услуг доставки.