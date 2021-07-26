Киберпреступники смогут в скором времени убивать людей

Специалисты отметили, что в последнее время опасность кибератак стала очевидной. Это доказали такие случаи, как нападение на компьютерную систему американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline. Из-за атаки в США объявили режим ЧС и возникла угроза срыва поставок горючего американцам.

Аналитики призвали людей беспокоиться больше не о краже информации в ходе хакерских атак, а о реальных угрозах для человека и окружающей среды.

В Gartner говорят, что финансовый ущерб от атак, повлёкших за собой смертельные случаи, превысит $50 млрд к 2023 году. И это даже если не учитывать стоимость человеческой жизни.