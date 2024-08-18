«Киберпсихолог» рассказал о важности цифровых привычек

Опираясь на концепцию «реальной виртуальности» Мануэля Кастельса и идею «нематериальной реальности» Стефано Квинтарелли, Карвальо подчеркивает, что цифровой опыт теперь является неотъемлемой частью нашего «социального и экономического взаимодействия». С распространением подключенных устройств, число которых, по прогнозам, к 2030 году достигнет 500 миллиардов, «грань между виртуальной и реальной средой продолжает стираться».

Карвальо критикует тенденцию рассматривать технологии как изначально хорошие или плохие, выступая за то, чтобы сосредоточиться на том, как мы используем эти инструменты. Она отмечает, что дизайн цифровых продуктов часто предвосхищает поведение и эмоции пользователей, стремясь к максимальному вовлечению в так называемую «экономию внимания». Однако реальное влияние технологий также определяется нашими собственными моделями использования и выбором.

В статье подчеркивается важность критической оценки наших цифровых привычек и их влияния на наше благополучие.