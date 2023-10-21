Киеву могут передать доходы компаний от замороженных активов России

В заявлении подчеркивается неизменность «долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины» со стороны Вашингтона и Брюсселя. Интересно, что ранее глава Минфина России Антон Силуанов предупредил, что за использование доходов от «замороженных» российских активов недружественные страны могут понести соответствующие ответные меры.

В России доходы от ценных бумаг, принадлежащих «недружественным» нерезидентам, блокируются на специальных рублевых счетах, известных как «тип С». Реальный объем средств, находящихся на этих счетах, был раскрыт лишь однажды, в ноябре 2022 года, и на тот момент превышал 280 млрд рублей. Однако за первое полугодие 2023 года бельгийский депозитарий Euroclear заработал на замороженных российских активах 1,7 млрд евро.