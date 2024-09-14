Ким Чен Ын приказал расширить производство материалов для атомного оружия

Опубликовано 14 сентября 2024, 07:301 мин.
Ким Чен Ын приказал расширить производство материалов для атомного оружияЯдерные материалы
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился расширить производство ядерных материалов в стране, чтобы укрепить программу создания атомного оружия, пишет Лента.ру. Как сообщает Центральное новостное агентство Кореи (KCNA), распоряжение было отдано во время недавнего визита в Северокорейский институт ядерного оружия.
В ходе визита Ким посетил производственный комплекс, где наблюдал за процессом создания ядерных боеголовок. Лидер страны подчеркнул необходимость увеличения производства ядерных материалов, обозначив ключевые задачи в стратегическом плане, направленном на укрепление ядерного потенциала Северной Кореи.
Ранее Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея ускорит рост своего ядерного арсенала «в геометрической прогрессии», подчеркивая важность подготовки ядерного потенциала страны к эффективному развертыванию в любой момент.