Ким Чен Ын приказал расширить производство материалов для атомного оружия

В ходе визита Ким посетил производственный комплекс, где наблюдал за процессом создания ядерных боеголовок. Лидер страны подчеркнул необходимость увеличения производства ядерных материалов, обозначив ключевые задачи в стратегическом плане, направленном на укрепление ядерного потенциала Северной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея ускорит рост своего ядерного арсенала «в геометрической прогрессии», подчеркивая важность подготовки ядерного потенциала страны к эффективному развертыванию в любой момент.