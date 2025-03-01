Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие

Во время учений ракеты пролетели 1587 км по овальной траектории и точно поразили поставленную цель. Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами и подчеркнул, что ядерное оружие — важная часть обороны страны. Он заявил, что для защиты суверенитета КНДР необходимо постоянно повышать боеготовность и быть готовыми к применению ядерного оружия, если того потребует ситуация.