Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2025, 12:00
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Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие

Стране нужно к чему-то готовиться
Северная Корея провела учения по запуску стратегических крылатых ракет в западной части страны 26 февраля. Согласно государственным СМИ КНДР, целью было продемонстрировать способность наносить ядерный контрудар и отработать боеготовность армии. Лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями. Его сопровождали высокопоставленные военные, включая генералов Ким Чон Сика и Чан Чхан Ха.
Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие
© Ferra.ru

Во время учений ракеты пролетели 1587 км по овальной траектории и точно поразили поставленную цель. Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами и подчеркнул, что ядерное оружие — важная часть обороны страны. Он заявил, что для защиты суверенитета КНДР необходимо постоянно повышать боеготовность и быть готовыми к применению ядерного оружия, если того потребует ситуация.

Источник:ЦТАК
Автор:Максим Многословный
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#Ядерное оружие
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