Ким Кардашьян стала первым «владельцем» робота Tesla. И обыграла его в «Су-е-фа»

В другом клипе Кардашьян садится в футуристический Cybercab от той же Tesla вместе с золотой версией Optimus. Производство этого двухместного автономного автомобиля планируется начать в 2027 году, хотя графики планов Илона Маска нередко сдвигаются. Кардашьян описала Cybercab как «сумасшедший» и «невероятный», хотя на видео автомобиль не двигался. Недавно Tesla представила роботов Optimus во всей красе на мероприятии «We, Robot».

Видео не помечены как рекламные, к тому же Кардашьян ранее проявляла интерес к продукции Tesla. Она владеет Cybertruck, но недавно столкнулась с проблемой — её остановили из-за слишком темной тонировки.