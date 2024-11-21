Опубликовано 21 ноября 2024, 11:151 мин.
Ким Кардашьян стала первым «владельцем» робота Tesla. И обыграла его в «Су-е-фа»Новый Cybercab тоже показала
Ким Кардашьян представила своим подписчикам необычного нового друга — человекоподобного робота Optimus от Tesla. В видео, опубликованных в X (бывший Twitter), Кардашьян взаимодействует с роботом, предлагая ему сложить руки в форме сердца, станцевать и сыграть в «Су-е-фа». Робот пока недоступен широкой публике, но Кардашьян его получила.
© Kim Kardashian / @KimKardashian
В другом клипе Кардашьян садится в футуристический Cybercab от той же Tesla вместе с золотой версией Optimus. Производство этого двухместного автономного автомобиля планируется начать в 2027 году, хотя графики планов Илона Маска нередко сдвигаются. Кардашьян описала Cybercab как «сумасшедший» и «невероятный», хотя на видео автомобиль не двигался. Недавно Tesla представила роботов Optimus во всей красе на мероприятии «We, Robot».
Видео не помечены как рекламные, к тому же Кардашьян ранее проявляла интерес к продукции Tesla. Она владеет Cybertruck, но недавно столкнулась с проблемой — её остановили из-за слишком темной тонировки.