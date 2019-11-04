Кино про Супермена записали на куске стекла

Размер кварцевого стекла составил 75×75 мм (как подставка для кружки). Для записи использовались последние достижения в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта.

Работает это всё так: лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трёхмерных маленьких решёток и деформаций на разных глубинах и под разными углами. Далее через стекло пропускается поляризованный свет, и алгоритмы считывают записанные данные, декодируя образующиеся узоры.

Таким методом можно сохранять бесценные памятники культуры, так как твёрдое кварцевое стекло выдерживает кипячение в воде, нагревание в духовке и микроволновой печи, мытьё и чистку, размагничивание и другие воздействия окружающей среды.