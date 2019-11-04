Наука и технологии
Сегодня 19:30
Кино про Супермена записали на куске стекла
Это стекло выдерживает разрушительные воздействия среды
Сегодня на крупнейшей ежегодной конференции Ignite 2019 Microsoft представила совместный с Warner Bros любопытный проект. Компании успешно сохранили фильм «Супермен» 1978 года на куске стекла толщиной 2 мм.
Размер кварцевого стекла составил 75×75 мм (как подставка для кружки). Для записи использовались последние достижения в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта.
Работает это всё так: лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трёхмерных маленьких решёток и деформаций на разных глубинах и под разными углами. Далее через стекло пропускается поляризованный свет, и алгоритмы считывают записанные данные, декодируя образующиеся узоры.
Таким методом можно сохранять бесценные памятники культуры, так как твёрдое кварцевое стекло выдерживает кипячение в воде, нагревание в духовке и микроволновой печи, мытьё и чистку, размагничивание и другие воздействия окружающей среды.