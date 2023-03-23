Киноделы потребовали ареста владельца неработающего VPN

За последние несколько лет VPN-провайдеры и не только столкнулись с исками об ответственности за нарушение авторских прав. Большинство из них решили урегулировать иски, однако LiquidVPN решил проигнорировать все претензии.

Так, киноделы выиграли $15 млн в судебном процессе против LiquidVPN. Выяснилось, что первоначальный владелец сервиса продал его еще до подачи иска, а покупателем была названа пуэрториканская компания 1701 Management. Предполагаемый владелец Чарльз Мушински не ответил на претензии, поданные в федеральный суд Флориды о взыскании штрафа. А потом и вовсе закрыл VPN-сервис.

В итоге бюрократической волокиты, о которой подробнее вы можете узнать в источнике, кинокомпании захотели, чтобы Мушински был арестован. При этом сам Мушински отрицает любые обвинения.

Как пишет TorrentFreak, этот судебный процесс показывает, что после вынесения первоначального решения дело может продолжаться несколько месяцев или даже лет. И каким бы ни был результат, создатели фильмов готовы пойти на крайние меры, чтобы получить то, что им причитается.