Киноделы впервые подали в суд на VPN-сервис

Киноделы заявили, что LiquidVPN активно продвигает свои услуги с целью поощрения пиратства. Поэтому, как говорят истцы, компания несёт ответственность за нарушение авторских прав и закона США.

В иске указано, что LiquidVPN называет себя «лучшим VPN для торрентов и обмена файлами P2P». Это заявление находится над изображением The Pirate Bay. Кроме того, на сайте сервиса есть целая секция, посвящённая Popcorn Time — BitTorrent-клиенту, включающему медиапроигрыватель.

Истцы требуют возмещения ущерба в размере до $150 000 за каждый пиратский фильм. Также они хотят, чтобы пользователям VPN заблокировали доступ к пиратским сайтам.