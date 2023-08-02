Кинокомпании проиграли: Reddit не придется «сдавать» людей, обсуждавших торренты

Кинокомпании проиграли: Reddit не придется «сдавать» людей, обсуждавших торрентыА если быть точнее, скачанные через них фильмы
Федеральный суд США не встал на сторону кинокомпаний, пытавшимся разоблачить анонимных пользователей Reddit, обсуждавших вопросы пиратства. Суд встал на сторону Reddit, утверждая, что подобные требования нарушают Первую поправку, защищающую право пользователей на анонимное высказывание.
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Дело было связано с попыткой 20 кинопродюсеров доказать ответственность интернет-провайдера Grande за нарушение авторских прав его абонентов. Они обратились за помощью к Reddit, направив повестку в суд, в которой потребовали предоставить данные о шести пользователях, комментировавших темы, связанные с пиратством, в 2011 и 2018 годах.
Однако судья Лорел Билер вынесла решение не в пользу правообладателей фильмов, сославшись на право пользователей на анонимное высказывание в соответствии с Первой поправкой.
Кинокомпании утверждают, что комментарии являются доказательством того, что Grande не проводила адекватной политики в отношении повторных нарушителей, что лишает ее права на защиту в соответствии с законодательством США об авторском праве. Однако Билер отмечает, что кинокомпании уже получили идентификационную информацию по 118 из 125 лучших пиратских IP-адресов Grande.
Судья пришел к выводу, что информация, запрашиваемая у Reddit, не имеет прямого отношения к делу и, скорее всего, может быть получена из других источников, что делает повестку в суд излишней.