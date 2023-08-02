Кинокомпании проиграли: Reddit не придется «сдавать» людей, обсуждавших торренты

Дело было связано с попыткой 20 кинопродюсеров доказать ответственность интернет-провайдера Grande за нарушение авторских прав его абонентов. Они обратились за помощью к Reddit, направив повестку в суд, в которой потребовали предоставить данные о шести пользователях, комментировавших темы, связанные с пиратством, в 2011 и 2018 годах.

Однако судья Лорел Билер вынесла решение не в пользу правообладателей фильмов, сославшись на право пользователей на анонимное высказывание в соответствии с Первой поправкой.

Кинокомпании утверждают, что комментарии являются доказательством того, что Grande не проводила адекватной политики в отношении повторных нарушителей, что лишает ее права на защиту в соответствии с законодательством США об авторском праве. Однако Билер отмечает, что кинокомпании уже получили идентификационную информацию по 118 из 125 лучших пиратских IP-адресов Grande.

Судья пришел к выводу, что информация, запрашиваемая у Reddit, не имеет прямого отношения к делу и, скорее всего, может быть получена из других источников, что делает повестку в суд излишней.