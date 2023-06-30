«Кинопоиск» может проспонсировать новый фильм Гая Ричи

Сервис станет соинвестором и дистрибьютором предстоящего фильма Гая Ричи, сообщила «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на четыре источника на рынке. Так, что сумма сделки может составить 10 миллионов долларов и будет включать права на показ фильма на рынках Восточной Европы.

Съемки фильма планируется начать в Испании летом 2023 года. Название фильма пока не разглашается, но его описывают как комедийный боевик о специалистах по экстренной эвакуации. Гай Ричи написал оригинальный сценарий и выступит в качестве продюсера вместе с Иваном Аткинсоном и Джоном Фридбергом, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Когда vc.ru обратились за комментариями, «Кинопоиск» отказался предоставить какую-либо информацию.