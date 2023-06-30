«Кинопоиск» может проспонсировать новый фильм Гая Ричи

«Кинопоиск» может проспонсировать новый фильм Гая РичиСервис информацию не прокомментировал
«Кинопоиск» станет спонсором нового фильма Гая Ричи, по крайней мере об этом пишет vc.ru со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика». Однако сам интернет-сервис эту информацию не подтвердил, но и не опровергнул.
Фото: Columbia/Sony
Сервис станет соинвестором и дистрибьютором предстоящего фильма Гая Ричи, сообщила «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на четыре источника на рынке. Так, что сумма сделки может составить 10 миллионов долларов и будет включать права на показ фильма на рынках Восточной Европы.
Съемки фильма планируется начать в Испании летом 2023 года. Название фильма пока не разглашается, но его описывают как комедийный боевик о специалистах по экстренной эвакуации. Гай Ричи написал оригинальный сценарий и выступит в качестве продюсера вместе с Иваном Аткинсоном и Джоном Фридбергом, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Когда vc.ru обратились за комментариями, «Кинопоиск» отказался предоставить какую-либо информацию.