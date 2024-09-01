КиноПоиск представил спортивный сериал-драму об СССР 1970-х гг. — «Игры»Показ ретро-автомобилей
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Премьера сериала, снятого режиссером Евгением Стычкиным, состоялась в начале августа и посвящена сложной динамике внутри оргкомитета Олимпийских игр 1980 года. Как гласит синопсис: «СССР, конец 1970-х. Сын функционера Игорь Зорин попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой. Им предстоит столкнуться со всеми сложностями организации масштабного спортивного события и оказаться свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр.»
На данный момент на «Кинопоиске» уже доступны шесть серий, последняя выйдет 14 сентября.
Вчерашний день начался с публичной беседы в Музее Москвы, где присутствующие узнали о масштабной логистической работе по подготовке к Олимпиаде 1980 года, в том числе о количестве задействованных транспортных средств и преображении города в ходе подготовки к грандиозному событию. Во внутреннем дворике музея для посетителей была организована выставка ретро-автомобилей, аналогичных тем, что использовались в сериале.