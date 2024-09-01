На данный момент на «Кинопоиске» уже доступны шесть серий, последняя выйдет 14 сентября.

Вчерашний день начался с публичной беседы в Музее Москвы, где присутствующие узнали о масштабной логистической работе по подготовке к Олимпиаде 1980 года, в том числе о количестве задействованных транспортных средств и преображении города в ходе подготовки к грандиозному событию. Во внутреннем дворике музея для посетителей была организована выставка ретро-автомобилей, аналогичных тем, что использовались в сериале.