Наука и технологии
Опубликовано 01 сентября 2024, 11:17
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КиноПоиск представил спортивный сериал-драму об СССР 1970-х гг. — «Игры»

Показ ретро-автомобилей
В минувшую субботу в Москве состоялся уникальный автопробег ретро-автомобилей, посвященный недавно вышедшему сериалу «Игры». Организованное совместно с Музеем Москвы и Музеем транспорта, мероприятие предоставило поклонникам возможность «погрузиться» в атмосферу московской Олимпиады 1980 года.
КиноПоиск представил спортивный сериал-драму об СССР 1970-х гг. — «Игры»

© КиноПоиск

Премьера сериала, снятого режиссером Евгением Стычкиным, состоялась в начале августа и посвящена сложной динамике внутри оргкомитета Олимпийских игр 1980 года. Как гласит синопсис: «СССР, конец 1970-х. Сын функционера Игорь Зорин попадает в оргкомитет Олимпиады-80, где будет работать под начальством строгой и принципиальной Ирины Светловой. Им предстоит столкнуться со всеми сложностями организации масштабного спортивного события и оказаться свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр.»

На данный момент на «Кинопоиске» уже доступны шесть серий, последняя выйдет 14 сентября.

Вчерашний день начался с публичной беседы в Музее Москвы, где присутствующие узнали о масштабной логистической работе по подготовке к Олимпиаде 1980 года, в том числе о количестве задействованных транспортных средств и преображении города в ходе подготовки к грандиозному событию. Во внутреннем дворике музея для посетителей была организована выставка ретро-автомобилей, аналогичных тем, что использовались в сериале.