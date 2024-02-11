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Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 02:15
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Киностудии пошли против анонимности крупнейшего интернет-форума: третий суд

Reddit снова побеждает кинематографистов
Одержав третью подряд победу за анонимность в Интернете, суд Калифорнии постановил, что Reddit не обязан раскрывать IP-адреса шести пользователей, которые комментировали темы, связанные с пиратством. Это решение противостоит попыткам кинематографистов использовать Reddit в качестве инструмента для выявления предполагаемых пиратов.

Кинокомпании, в том числе Voltage Holdings и Screen Media Ventures, утверждали, что комментарии на Reddit указывают на то, что интернет-провайдер Frontier Communications не справляется с пиратством должным образом. Они попросили Reddit раскрыть IP-адреса шести комментаторов, утверждая, что это не нарушит анонимность, поскольку «IP-адрес — это не человек».

Reddit отказался, сославшись на неприкосновенность частной жизни пользователей и права Первой поправки на анонимное высказывание. Судья Томас Хиксон встал на сторону Reddit, подчеркнув:

Права пользователей на Первую поправку перевешивают интересы кинокомпаний, тем более что комментаторы не являются непосредственными участниками судебного процесса.

Кинокомпании могут получить аналогичные доказательства непосредственно от Frontier, которая может идентифицировать абонентов, скрывающихся за известными IP-адресами, связанными с пиратством.

Источник:TorrentFreak
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Reddit
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#анонимность
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#кино