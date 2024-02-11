Киностудии пошли против анонимности крупнейшего интернет-форума: третий суд

Кинокомпании, в том числе Voltage Holdings и Screen Media Ventures, утверждали, что комментарии на Reddit указывают на то, что интернет-провайдер Frontier Communications не справляется с пиратством должным образом. Они попросили Reddit раскрыть IP-адреса шести комментаторов, утверждая, что это не нарушит анонимность, поскольку «IP-адрес — это не человек».

Reddit отказался, сославшись на неприкосновенность частной жизни пользователей и права Первой поправки на анонимное высказывание. Судья Томас Хиксон встал на сторону Reddit, подчеркнув:

Права пользователей на Первую поправку перевешивают интересы кинокомпаний, тем более что комментаторы не являются непосредственными участниками судебного процесса.

Кинокомпании могут получить аналогичные доказательства непосредственно от Frontier, которая может идентифицировать абонентов, скрывающихся за известными IP-адресами, связанными с пиратством.