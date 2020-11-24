Наука и технологии
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Кинотеатр IVI начал продавать годовую подписку со скидкой 58%
За 1999 рублей вместо 4788
Онлайн-кинотеатр IVI присоединился к акции «Чёрная пятница» и начал продавать годовую подписку со скидкой 58%. Купить её по сниженной цене можно в период с 23 по 28 ноября.
В обычное время годовая подписка 4788 рублей. По акции её можно приобрести за 1999 рублей. В пресс-релизе IVI уточняет, что это 167 рублей в месяц. По подписке пользователи получат доступ к сотням фильмов, мультфильмов и сериалов.
Помимо этого IVI предлагает выгодно продлить приобретённую подписку через год. Если клиент воспользуется текущей акцией, он сможет в 2021 году продлить подписку за 2990 рублей.
IVI напоминает, что в этом году расширил производство собственного контента, и теперь в онлайн-кинотеатре есть оригинальные фильмы, сериалы и шоу.