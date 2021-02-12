Кинотеатры начали сдавать залы в аренду компьютерным игрокам

Дело в том, что кинотеатры в Южной Корее могут продавать билеты только на половину мест в залах. Кроме того, количество фильмов в прокате там уменьшилось.

Южнокорейские кинотеатры стали предлагать геймерам арендовать зал на два часа. До 18:00 тариф составляет $90, вечером — $135. Арендовать зал позволено компаниям численностью не более четырёх человек. Игроки берут в кинотеатр собственные консоли, игры и контроллеры.

Сообщается, что эта идея пришли в голову сотруднику CGV Хан Сын У. Он заявил, что фильмы и видеоигры имеют много общего. Последние, например, тоже могут похвастаться хорошей графикой и сюжетом.