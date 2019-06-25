Киркоров показал новый клип с голосовым помощником «Марусей»

В начале клипа зрителям сообщают, что в 2119 году человечество готовится к самой масштабной вечеринке, для которой нужен король. За ним в прошлое (то есть в наши дни) отправляется специальный отряд. Этим королём, конечно, оказывается Филипп Киркоров. К нему приходят агенты и предлагают использовать для съёмок клипа «Марусю».

Нейросеть делает для Киркорова клип на основе текста его песни. Видеоряд состоит из прямого указания на образы, используемые в лирике. В общем, лучше посмотрите сами.