Киркоров показал новый клип с голосовым помощником «Марусей»

В начале клипа зрителям сообщают, что в 2119 году человечество готовится к самой масштабной вечеринке, для которой нужен король. За ним в прошлое (то есть в наши дни) отправляется специальный отряд. Этим королём, конечно, оказывается Филипп Киркоров. К нему приходят агенты и предлагают использовать для съёмок клипа «Марусю».
Нейросеть делает для Киркорова клип на основе текста его песни. Видеоряд состоит из прямого указания на образы, используемые в лирике. В общем, лучше посмотрите сами.
Помимо рекламы «Маруси», кстати, в ролике можно найти ещё рекламу бульменей и фитнес-клуба. А может быть чего-то ещё, чего редакция Ferra.ru не заметила.
Клип занимает первое место в трендах YouTube, на момент написания новости он набрал уже больше миллиона просмотров.