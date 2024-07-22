Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2024, 16:30
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Кирпичи из дерева и другой биомассы стали закапывать: как это поможет Земле

Остаются значительные вопросы.
Graphyte, стартап, поддерживаемый Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса, запустил новаторский проект по удалению углерода в США. Компания производит и закапывает кирпичи из биомассы — древесины и другой растительной массы — в бывшие шахты для поглощения углекислого газа, что, как она утверждает, является крупнейшим в мире проектом по такого рода удалению газа.
Кирпичи из дерева и другой биомассы стали закапывать: как это поможет Земле
© Ferra

Кирпичи предназначены для улавливания углерода, который в противном случае попадает в атмосферу при разложении или сжигании биомассы. Каждый кирпич вмещает около 1,8 кг углекислого газа и предназначен для предотвращения разложения в течение столетий. Завод Graphyte, названный Loblolly в честь местной сосны, в настоящее время способен хранить 15 000 метрических тонн углерода в год, а в будущем планируется увеличить этот показатель до 50 000 тонн.

Несмотря на то, что отрасль удаления углерода развивается, она сталкивается с серьезными проблемами. Эксперты сходятся во мнении, что агрессивное сокращение выбросов углерода все еще имеет решающее значение, и для того, чтобы оказать значительное влияние, сектор удаления углерода должен быстро расширяться. Подход Graphyte относительно недорог, но для того, чтобы внести реальный вклад в смягчение последствий изменения климата, нужно решить проблемы, связанные с масштабированием.