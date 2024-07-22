Кирпичи из дерева и другой биомассы стали закапывать: как это поможет Земле

Кирпичи предназначены для улавливания углерода, который в противном случае попадает в атмосферу при разложении или сжигании биомассы. Каждый кирпич вмещает около 1,8 кг углекислого газа и предназначен для предотвращения разложения в течение столетий. Завод Graphyte, названный Loblolly в честь местной сосны, в настоящее время способен хранить 15 000 метрических тонн углерода в год, а в будущем планируется увеличить этот показатель до 50 000 тонн.

Несмотря на то, что отрасль удаления углерода развивается, она сталкивается с серьезными проблемами. Эксперты сходятся во мнении, что агрессивное сокращение выбросов углерода все еще имеет решающее значение, и для того, чтобы оказать значительное влияние, сектор удаления углерода должен быстро расширяться. Подход Graphyte относительно недорог, но для того, чтобы внести реальный вклад в смягчение последствий изменения климата, нужно решить проблемы, связанные с масштабированием.