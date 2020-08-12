Кирпичи превратили в средство накопления энергии

Суперконденсатор по характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока. Он может заряжаться и разряжаться быстрее аккумулятора и при этом обладает более высокой ёмкостью, чем обычный конденсатор.

Учёные смогли сделать из обычных кирпичей суперконденсаторы, обработав их специальным реагентом при высокой температуре. Сообщается, что таким способ можно обработать любые кирпичи, даже старые. Сверху изделия покрывают эпоксидной смолой, чтобы она изолировала заряд. Она также позволяет использовать кирпичи под водой.

Учёные считают, что разработку можно применять в строительстве и промышленности. Можно, например, подключить кирпичи к возобновляемому источнику энергии, и они будут питать осветительные приборы.