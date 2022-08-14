Кишечные бактерии оказались способны развиваться и выходить за пределы кишечника

В ходе нового исследования учёные ввели потенциально патогенную бактерию Enterococcus gallinarum — вид, обнаруженный примерно в 6% кишечных микробиомов людей — в стерильных мышей, у которых не было собственных кишечных микробов. Затем исследователи наблюдали за грызунами в течение трёх месяцев.

Исследователи наблюдали, как бактерии эволюционировали в два разных типа. Один был похож на исходный штамм, а другой имел небольшие мутации ДНК, поэтому он мог жить в слизистой оболочке кишечника и выживать в лимфатических узлах и печени.

Что ещё более тревожно, мутировавшие бактерии могли оставаться незамеченными в других органах и ускользать от внимания иммунной системы. У мышей присутствие мутантных микробов могло привести к воспалительным реакциям, в том числе связанным с аутоиммунными заболеваниями.