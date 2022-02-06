Кишечные микробы назвали причиной ожирения

Учёные обнаружили молекулу дельта-валеробетаина у мышей с определённым кишечным микробиомом. Исследователи увидели, что дельта-валеробетаин снижает уровень карнитина. Одной из функций карнитина в нашем организме является транспортировка молекул жира в митохондрии, где они расщепляются для использования в качестве энергии.

Когда мышей с дельта-валеробетаином кормили более жирной пищей, они не могли эффективно расщеплять жир без достаточного количества карнитина. Мыши набрали вес и накопили больше жира в печени.

Хотя исследователи не показали этот механизм у людей, они обнаружили корреляции между уровнями дельта-валеробетаина, карнитина и уровнями жира в организме. Оказалось, что средний уровень дельта-валеробетаина в крови был на 40% выше у людей с ИМТ выше 30.