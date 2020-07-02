Китай анонсировал полёт загадочного нового истребителя пятого поколения

О новом истребителе почти нет никакой информации. Аналитики предполагают, что Китай может создавать палубник для авианосцев. Предполагаемый самолёт может быть разработан на основе Shenyang FC-31 — старого прототипа китайского истребителя пятого поколения. Что интересно, слухи о возможной трансформации FC-31 палубник ходят давно.

Сейчас на вооружении у Китая есть один истребитель пятого поколения Chengdu J-20. Его показали широкой публике в 2016 году. Недавно стало известно, что Китай модернизировал Chengdu J-20: оснастил его улучшенным двигателем. Это помогло решить проблемы с управляемостью самолётом.