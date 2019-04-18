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Китай будет круглосуточно шпионить за госслужащими

«Плохое» поведение вне работы может повлиять на продвижение сотрудника по службе
Bloomberg рассказал, что, по крайней мере, в трёх городах Китайской Народной Республики (КНР) местные власти стали следить за государственными служащими в их нерабочее время.

Под слежку попали граждане-сотрудники госучреждений, чиновники и члены Коммунистической партии Китая. Согласно информации Bloomberg, власти оценивают поведение людей как на работе, так и дома для того, чтобы принимать решения о продвижении сотрудников по службе. Что именно должны, и чего не должны делать госслужащие, чтобы рассчитывать на повышение, — неизвестно.

Инициатива является частью стратегии правительства по борьбе с коррупцией и системы социального кредита. Пока эта система не работает полноценно, однако к 2020 году власти Китая планируют ввести её повсеместно и сделать всеобъемлющей.

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