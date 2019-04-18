Китай будет круглосуточно шпионить за госслужащими

Под слежку попали граждане-сотрудники госучреждений, чиновники и члены Коммунистической партии Китая. Согласно информации Bloomberg, власти оценивают поведение людей как на работе, так и дома для того, чтобы принимать решения о продвижении сотрудников по службе. Что именно должны, и чего не должны делать госслужащие, чтобы рассчитывать на повышение, — неизвестно.

Инициатива является частью стратегии правительства по борьбе с коррупцией и системы социального кредита. Пока эта система не работает полноценно, однако к 2020 году власти Китая планируют ввести её повсеместно и сделать всеобъемлющей.