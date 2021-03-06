Китай добивается удешевления аккумуляторов по всему миру

СМИ пишут, что заявление Tsingshan Holding Group Co обвалило мировые цены на никель на 20%. До этого цены росли, так как отрасль боялась дефицита металла. Недавно даже Илон Маск написал, что ожидаемый дефицит никеля может стать главным препятствием на пути развития электрокаров.

Теперь же Tsingshan Holding Group представила новую технологию производства никелевого штейна. Из него производители аккумуляторов получают вещество для создания электродов. Новая разработка должна смягчить дефицит никеля. Кроме того, Tsingshan Holding Group намерена больше инвестировать в добычу никеля в Индонезии.

Поставки никелевого штейна, изготовленного по новой технологии, начнутся осенью 2021 года. Это должно ограничить дальнейший рост цен на сырьё или вовсе снизить их..