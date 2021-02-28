Китай достиг почти миллиарда пользователей интернета

Если быть точнее, то на конец 2020 года в Китае насчитывалось 989 млн пользователей интернета. Уровень проникновения интернета в стране равен 70,4%. Этот показатель значительно вырос в сельской местности — до 55,9%.

Также национальное бюро статистики поделилось данными по количеству пользователей мобильных телефонов в Китае. Оно составило 1,59 млрд. Приводятся данные, что на каждые сто жителей Китая приходится 113,9 мобильных телефонов. Пользователей широкополосных интернет-линий в Китае 483,55 млн человек.

По данным Mediascope, в мае-июле 2020 интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек.