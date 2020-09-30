Китай готовит расследование против Google

Как пишут журналисты, антимонопольное против Google предложила провести ещё в прошлом году китайская компания Huawei. Американскую корпорацию обвиняют в том, что она подавляет конкуренцию и занимает доминирующее положение на рынке благодаря операционной системе Android. Как раз в прошлом году Huawei внесли в «чёрный» список министерства торговли США, и компания потеряла возможность пользоваться сервисами Google. После этого Huawei начала активно развивать собственную операционку HarmonyOS.

Предложение о расследовании передали на рассмотрение в антимонопольный комитет Госсовета КНР.