Китай готовится к строительству самого большого авианосца в мире

Водоизмещение уже построенного корабля Type 002 составляет 85 тысяч тонн. По возможностям его можно сравнить с американскими авианосцами типа Gerald Ford. После сдачи корабля верфь модернизируют, чтобы построить более крупный авианосец Type 003.

Как пишет «Российская газета», у атомного Type 003 водоизмещение составит более 100 тысяч тонн. Он будет решать глобальные задачи вдали от китайских берегов. Стоит отметить, что водоизмещение американских авианосцев составляет 90-98 тысяч тонн.

Ещё одно преимущество Type 003 — разнообразие авиакрыла. В него войдут и тяжёлые истребители J-15B, и палубные ударные беспилотники GJ-11.