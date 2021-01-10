Наука и технологии
Сегодня 17:44
Китай готовится к строительству самого большого авианосца в мире
Его водоизмещение составит более 100 тысяч тонн
СМИ сообщили, что в Шанхае завершается строительство первого китайского авианосца проекта 002. Теперь верфь готовят к строительству кораблей типа 003 — самых больших авианосцев в мире.
Водоизмещение уже построенного корабля Type 002 составляет 85 тысяч тонн. По возможностям его можно сравнить с американскими авианосцами типа Gerald Ford. После сдачи корабля верфь модернизируют, чтобы построить более крупный авианосец Type 003.
Как пишет «Российская газета», у атомного Type 003 водоизмещение составит более 100 тысяч тонн. Он будет решать глобальные задачи вдали от китайских берегов. Стоит отметить, что водоизмещение американских авианосцев составляет 90-98 тысяч тонн.
Ещё одно преимущество Type 003 — разнообразие авиакрыла. В него войдут и тяжёлые истребители J-15B, и палубные ударные беспилотники GJ-11.