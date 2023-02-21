Китай и Беларусь стали главными поставщиками товаров в российские интернет-магазины

16:43, 21 февраля 2023
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Китай и Беларусь стали главными поставщиками товаров в российские интернет-магазиныА ещё закупают у Киргизии и Казахстана
Выяснилось, что российские продавцы закупают больше всего товаров для продажи на маркетплейсах у Китая и Беларуси.
Фото: Unsplash
Результатами исследования поделился сервис «Точка Маркетплейсы». Так, на Китай приходится 35% закупок российских продавцов, а на Беларусь — 25%. Далее в списке идут Киргизия (11%), Казахстан (7%) и Сингапур (7%).
По словам аналитиков, популярность Беларуси, Киргизии и Казахстана для продавцов обусловлена быстрой логистикой и невысокими ценами на продукцию.