Китай и «эффективность» санкций США: голландский импорт литографии вырос в десять раз

Несмотря на усилия США по ограничению экспорта передового оборудования для производства микросхем, Китай, похоже, находит альтернативные источники, демонстрируя устойчивость и адаптивность перед лицом ограничений.

Нидерланды, где находится компания ASML, ведущий производитель литографических машин, становятся ключевым игроком в поставках этих критически важных систем. В то время как в Нидерландах и Японии надвигаются новые ограничения в виде руководящих принципов и мер контроля, резкий рост импорта в Китай говорит о том, что необходимо принять стратегические меры, прежде чем возникнут потенциальные препятствия.