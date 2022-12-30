Китай и Россия построят лунную базу до конца десятилетия

Китай и Россия построят лунную базу до конца десятилетияИ другие итоги года Роскосмоса
Роскосмос подвел итоги 2022 года. Среди прочего, госкорпорация напомнила, что Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны, в том числе и совместному созданию лунной базы.
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Ранее главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь заявил, что построить роботизированную базу на Луне планируется к 2028 году, а высадить туда человека в планах к 2030 году.
Как сообщила госкорпорация, в этом году состоялись 22 пуска российских ракет-носителей. Роскосмос среди прочего запускал спутники для Ирана и Анголы, а также “наращивал сотрудничество с Китаем, подписал соглашение о перекрестных полётах с NASA”*.
И без новинок не обошлось: в апреле подписан контракт на разработку эскизного проекта новой российской орбитальной станции. Уже завершен первый этап работ. В октябре с Восточного запущен первый спутник проекта «Сфера», в который войдет пять спутниковых группировок связи и пять группировок ДЗЗ.