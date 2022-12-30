Китай и Россия построят лунную базу до конца десятилетия

Ранее главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь заявил, что построить роботизированную базу на Луне планируется к 2028 году, а высадить туда человека в планах к 2030 году.

Как сообщила госкорпорация, в этом году состоялись 22 пуска российских ракет-носителей. Роскосмос среди прочего запускал спутники для Ирана и Анголы, а также “наращивал сотрудничество с Китаем, подписал соглашение о перекрестных полётах с NASA”*.