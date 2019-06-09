Китай и США договорились не впутывать Huawei в торговую войну

Теперь страны будут решать эти проблемы по отдельности, сообщает CNBC. Таким образом, Huawei номинально исключили из торговой войны между странами. Мнучин сообщил, что американская сторона не будет включать вопрос по китайской компании в более широкие договорённости с Пекином.

Также министр допустил, что президент США Дональд Трамп при благоприятном для страны урегулировании ситуации с Huawei может начать вести переговоры по вопросам национальной безопасности с КНР. И это никак не касается торговли, подчеркнул Мнучин. Тем не менее, по его же словам, если США увидит подвижки на торговых переговорах, позиция страны по Huawei может смягчиться.

Пока в заявлении Мнучина слишком много противоречий, чтобы делать выводы о том, хорошо отразится решение властей на судьбе производителя смартфонов, или нет.