Китай и США построили новые объекты на ядерных полигонах

Китай и США построили новые объекты на ядерных полигонахРоссия в том числе
Китай, США и Россия за последние годы построили новые объекты и тоннели на своих ядерных полигонах, согласно спутниковым снимкам, на которые ссылается CNN.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
На снимках изображен китайский полигон в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, российский - на архипелаге Новая Земля, а американский - в штате Невада. Такая активность совпадает с ростом напряженности в отношениях между тремя странами, хотя эксперты предупреждают, что подобные действия не обязательно свидетельствуют о намерении нарушить мораторий на ядерные испытания.
Министерство иностранных дел Китая подвергло критике подобные сообщения, назвав их «раздуванием "китайской ядерной угрозы"» и охарактеризовав их «крайне безответственными».
Интересно, что полигон на Новой Земле поддерживают в готовности к возобновлению ядерных испытаний.