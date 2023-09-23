Китай и США построили новые объекты на ядерных полигонах

На снимках изображен китайский полигон в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, российский - на архипелаге Новая Земля, а американский - в штате Невада. Такая активность совпадает с ростом напряженности в отношениях между тремя странами, хотя эксперты предупреждают, что подобные действия не обязательно свидетельствуют о намерении нарушить мораторий на ядерные испытания.

Министерство иностранных дел Китая подвергло критике подобные сообщения, назвав их «раздуванием "китайской ядерной угрозы"» и охарактеризовав их «крайне безответственными».

Интересно, что полигон на Новой Земле поддерживают в готовности к возобновлению ядерных испытаний.