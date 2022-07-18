Китай испытал гиперзвуковую ракету с необычным двигателем

Наибольший интерес здесь представляет именно двигатель. Это комбинация прямоточного воздушно-реактивного двигателя, гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) и ракетного двигателя. По мере того, как ракета разгоняется, двигатель переключается с одного режима на другой.

Такой двигатель имеет ряд преимуществ, главным из которых является то, что ему не нужно нести столько сжатого кислорода, как чистой ракете. Он может собирать кислород из воздуха, как обычный реактивный двигатель. Это в итоге позволяет перевозить больше топлива или большую полезную нагрузку. Кроме того, Feitian-1 может работать на авиационном топливе на основе керосина.

Утверждается, что двигатель способен разогнать ракету до скорости более 5 Махов.