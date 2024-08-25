Китай испытал грузовой БПЛА самолётного типа с грузоподъёмностью в 3,2 тонны

Опубликовано 25 августа 2024, 04:30
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Китай испытал грузовой БПЛА самолётного типа с грузоподъёмностью в 3,2 тонныСамый грузоподъёмный в мире
Китайская авиастроительная компания Hunan Shanhe Huayu Aviation Technology 22 августа провела успешные испытания грузового беспилотника самолётного типа SA750U с грузоподъёмностью в 3,2 тонны. Максимальная взлётная масса БПЛА — 7,5 тонн.
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Испытательный полёт длился 40 минут, аппарат поднялся на высоту 7300 метров и пролетел 2200 км. Эти показатели и грузоподъёмность SA750U делают этот БПЛА самым грузоподъёмным в мире.
Разработка Hunan Shanhe Huayu Aviation — ещё один шаг Китая к влиянию на мировую логистику и очередная демонстрация актуальности и перспектив беспилотной авиации.