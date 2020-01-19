Китай испытал новейший тяжёлый беспилотник для военных задач

Испытания прошли 16 января 2020 года. Беспилотник разработала компания Tengoen Technology. Новый аппарат имеет три мотора, размах его крыльев составляет 20 метров, длина — 10 метров. Максимальный взлётный вес беспилотника достигает 3200 килограммов. Он может нести полезную нагрузку массой более полутора тонн.

Скорость аппарат превышает 300 км/ч. Лететь он может в течение 35 часов. Для взлёта максимально загруженного беспилотника требуется взлётно-посадочная полоса длиной менее 500 метров.

Стоит отметить, что это не первый аппарат, разработанный Tengoen Technology. У компании уже есть тяжёлый беспилотник TB-001 Scorpion.