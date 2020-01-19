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Китай испытал новейший тяжёлый беспилотник для военных задач
Он может лететь со скоростью 300 км/ч
В Китае успешно завершились испытания новейшего тяжёлого трёхдвигательного беспилотника. Этот аппарат сначала разрабатывался для применения в гражданских целях, но потом его решили использовать для выполнения военных задач.
Испытания прошли 16 января 2020 года. Беспилотник разработала компания Tengoen Technology. Новый аппарат имеет три мотора, размах его крыльев составляет 20 метров, длина — 10 метров. Максимальный взлётный вес беспилотника достигает 3200 килограммов. Он может нести полезную нагрузку массой более полутора тонн.
Скорость аппарат превышает 300 км/ч. Лететь он может в течение 35 часов. Для взлёта максимально загруженного беспилотника требуется взлётно-посадочная полоса длиной менее 500 метров.
Стоит отметить, что это не первый аппарат, разработанный Tengoen Technology. У компании уже есть тяжёлый беспилотник TB-001 Scorpion.