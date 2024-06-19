Китай испытал новый ракетный двигатель для лунных миссий с экипажем

Опубликовано 19 июня 2024, 00:45
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Китай испытал новый ракетный двигатель для лунных миссий с экипажемКак она будет проходить
Китай успешно испытал новый ракетный двигатель, предназначенный для предстоящих лунных миссий с экипажем. В ходе критического испытания одновременно были запущены три двигателя YF-100K.
Эти мощные двигатели предназначены для Long March 10, новой китайской тяжелой ракеты-носителя, находящейся в стадии разработки. При высоте 92,5 метра и весе 2 189 тонн в момент взлета Long March 10 будет способна запускать к Луне космические аппараты весом не менее 27 тонн.
Китайский план первой высадки экипажа на Луну предусматривает два запуска Long March 10 с космодрома Вэньчан. Первый запуск доставит лунный посадочный модуль, а второй - космический корабль с экипажем. На лунной орбите обе ракеты состыкуются, что позволит астронавтам пересесть в посадочный модуль для спуска на лунную поверхность. После завершения миссии астронавты вернутся на лунный орбитальный корабль через посадочный модуль и в конечном итоге вернутся на Землю.