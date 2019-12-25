Китай испытал ракету для удара по США

Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на Пентагон. Разведывательные спутники США зафиксировали пуск ракеты и отслеживали её на протяжении всего полета в западном направлении. Сообщается, что испытана была новейшая JL-3. Запустили её с подлодки из залива Бохай (северо-западная часть Жёлтого моря).

Больше никаких подробностей об этом пуске неизвестно. Американские журналисты пишут, что испытания проводились на фоне сообщений о том, что разведка США ожидает запуск ракет большой дальности в КНДР.

Стоит отметить, что JL-3 сопоставляют с российской Р-30 «Булава-30». Её максимальная дальность составляет 14 тысяч километров.