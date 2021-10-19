Китай испытал самый мощный монолитный твердотопливный ракетный двигатель

Испытания провела китайская корпорация космической науки и техники (CASC). Тяга двигателя составляет 500 тонн, диаметр изделия — 3,5 метра. В самом Китае двигатель называют мощнейшим в мире.

Двигатели такого типа используются в ракета тяжёлого класса. Такие могут пригодиться для амбициозных программ, например, для пилотируемого полёта на Луну.

Отмечается, что в Китае сейчас разрабатывают и пятисекционный ракетный двигатель диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более тысячи тонн.

При этом интересно, что пока у Китая нет ракеты-носителя и космического корабля, которые позволили бы организовать такую миссию. Однако в стране создаётся сверхтяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-9».